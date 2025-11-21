Kablo çeken işçi havalandırma boşluğuna düştü

Mersin'in Tarsus ilçesinde A.P. isimli işçi, kablo çekmek amacıyla binanın damına çıktı. Kabloyu havalandırma boşluğundan aşağı indirdiği sırada dengesini kaybeden şahıs, metrelerce yükseklikten zemine düşerek yaralandı. Çığlıkları duyan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Tarsus Grup Amirliği'ne bağlı Bağlar İstasyonu ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Damdan yaralıyla iletişim kuran ekipler, bulunduğu noktaya üstten erişimin mümkün olmaması ve yaralanmanın hassasiyeti nedeniyle binanın birinci katındaki daire sakinlerinden izin alarak duvarı kontrollü şekilde kırma kararı aldı.

Titiz bir çalışmayla duvarı kırarak havalandırma boşluğuna ulaşan ekipler, A.P.'nin ayağında kırık olduğunu tespit etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, dikkatli bir şekilde bulunduğu alandan çıkartıldı. Sedye ile ambulansa alınan A.P., tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.