Kablo hırsızı polisi harekete geçirdi

Kocaeli'de bir inşaattan kablo çalılndığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisi karşısında gören hırsız, hızla olay yerinden kaçtı.

Kablo hırsızı polisi harekete geçirdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir inşaatta, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi kabloları çalmaya çalıştı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve önlem amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin geldiğini gören şüpheli, hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Polis ekipleri, kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...