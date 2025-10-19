Kablo hırsızı polisi harekete geçirdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir inşaatta, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi kabloları çalmaya çalıştı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve önlem amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin geldiğini gören şüpheli, hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Polis ekipleri, kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.