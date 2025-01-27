Kabus geri döndü: Adalar'daki müsilaj havadan görüntülendi
Marmara Denizi'nde 2021 yılında büyük bir çevre felaketine yol açan müsilaj (deniz salyası) tehdidi yeniden gün yüzüne çıktı. Son günlerde Adalar çevresinde gözlemlenen müsilaj, drone ile görüntülendi.
Halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, 2021 yılında Marmara Denizi'ni etkisi altına alarak büyük tehdit oluşturmuştu.
Marmara'da yeniden etkisini göstermeye başlayan müsilaj, İstanbul Adalar'da da görülmeye devam ediyor.
"DENİZE GİRMEKTEN KORKUYORUM"
17 yıldır Büyükada'da yaşadığını söyleyen Meral Kaya, müsilaj yüzünden denize sadece ayağımı sokabildiğini belirterek "Denize girmekten korkuyorum, hastalıktan korkuyorum. Kendimi korumak için kirli denize girmiyorum." diye konuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Müsilaj
- Yurt Haber
- Marmara
- İstanbul Adalar