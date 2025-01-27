Kabus geri döndü: Adalar'daki müsilaj havadan görüntülendi

Marmara Denizi'nde 2021 yılında büyük bir çevre felaketine yol açan müsilaj (deniz salyası) tehdidi yeniden gün yüzüne çıktı. Son günlerde Adalar çevresinde gözlemlenen müsilaj, drone ile görüntülendi.

Kabus geri döndü: Adalar'daki müsilaj havadan görüntülendi

Halk arasında deniz salyası olarak bilinen , 2021 yılında Denizi'ni etkisi altına alarak büyük tehdit oluşturmuştu.

Marmara'da yeniden etkisini göstermeye başlayan müsilaj, 'da da görülmeye devam ediyor.

Kabus geri döndü: Adalar'daki müsilaj havadan görüntülendi - 1 Deniz yüzeyini kaplayan beyaz tabaka drone ile havadan görüntülendi.

"DENİZE GİRMEKTEN KORKUYORUM"

17 yıldır Büyükada'da yaşadığını söyleyen Meral Kaya, yüzünden denize sadece ayağımı sokabildiğini belirterek "Denize girmekten korkuyorum, hastalıktan korkuyorum. Kendimi korumak için kirli denize girmiyorum." diye konuştu.

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