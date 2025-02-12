Kabus gibi anlar: Yangında balkondan atladılar
İstanbul Esenler'de gece saatlerinde 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Binada korku dolu anlar yaşanırken bazı vatandaşlar birinci kattaki balkondan atladı.
Yangın, dün gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle çıktı.
Dumanları gören binadakiler itfaiye ekiplerine haber verirken, mahsur kalan yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 3 kişi birinci kattaki balkondan atladı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
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