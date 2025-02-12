Kabus gibi anlar: Yangında balkondan atladılar

Yangın, dün gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle çıktı.

Dumanları gören binadakiler itfaiye ekiplerine haber verirken, mahsur kalan yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 3 kişi birinci kattaki balkondan atladı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.