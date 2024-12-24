Kaç Suriyeli geri döndü? Bakan Yerlikaya: Son 15 günde 7 kat arttı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AA Editör Masası'nda bakanlığının faaliyetlerine ve gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, değerlendirmelerde bulundu.



Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikadaki patlamaya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, 12 işçinin hayatını kaybettiğini, 4 işçinin yaralandığını bildirdi.



Bakan Yerlikaya, "4 milyon 164 bin 472 bugün itibarıyla Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı. Bunun 2 milyon 920 bin 119'u geçici koruma altındaki Suriyeli." şeklinde konuştu.



İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2017'den itibaren 763 bin 443 Suriyeli'nin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkelerine döndüklerini, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirterek, bu sayının 7 kat arttığını açıkladı.

Ülkesine dönmek isteyen Suriyelilerin Göç İdaresi Başkanlığı internet sayfasından başvuru yapabileceğini söyleyen Bakan Yerlikaya, aynı gün içerisinde randevu verildiğini ve Türkiye'deki ev ve iş yeri eşyalarının tamamı ile araçlarını beraberlerinde götürebileceklerini bildirdi.

1 Ocak-1 Temmuz 2025'te Suriyeli sığınmacılara hazırlık için her aileden bir kişiye 3 giriş çıkış hakkı tanınacağını söyleyen Yerlikaya, "Oradaki evi hazırlayabilmesi için böyle bir karar aldık." dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları;

PATLAYICI FABRİKASINDA PATLAMA

Balıkesir'de 8.25'te bir patlama meydana geldi. Valimiz ile görüştük, tüm kuruluşlar oraya ulaştı.4 yaralı, 12 can kaybı var. Saldırıda yaralanan 4 kişinin sağlık durumları iyi. Savcılık soruşturma başlattı. Patlamanın nedeni henüz belli değil.

SURİYE'DE YENİ DÖNEM

8 Aralık'ta tarihi bir gün yaşandı. 61 yıllık Baas rejimi çöktü ve Esed Rusya'ya kaçtı. 61 yıl boyunca kendi halkına işkencelerin yapılması, ölümlerle sonuçlanan 350 bin deniyor ama çok ötesinde can kaybı olduğu biliyor. Ülkenin kalan son zenginliklerini de alıp götüren zalim rejimden bahsediyoruz.

Göç politikalarımız hep insani oldu. Cumhurbaşkanımız hep "zalimin karşısında mazlumun yanında yer aldık" dedi. Bizim, cumhurbaşkanımız liderliğinde, bize gelen Suriyelilere bakışımız da bu yönde oldu.



SEDNAYA HAPİSHANESİ

Sednaya ile ilgili oradan bir talep geldi. Çalışmalardan tatmin olmadıklarını söylediler. 43 araç 4 arama köpeği oraya gitti. 4 gün sonra Şam Büyükelçimiz görevine başladı. Sednaya'da, yerleşkede güvenli alanda hassas arama yaptılar. Gidenler en donanımlı arkadaşlarımızdı. Herhangi bir toplu mezar ya da bulunamamış birine rastlayamadılar. İnsanlık adına büyük utanç duyuyoruz.