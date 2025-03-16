Kaç Suriyeli ülkesine geri dönüş yaptı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,, bir otelde AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığının "Vefa İftarı" programına katıldı.



Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 22 yılda ekonomiden sosyal politikalara, dış politikadan hukuka, uluslararası ilişkilere varıncaya kadar her alanda Türkiye'nin ileri gittiğini belirterek, enerjisini ve vaktini iç mücadelelere harcayan, vesayetçi zihniyetlerin boyunduruğunda olan bir Türkiye'den, bölgesinde lider, kalkınan, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna yükseldiğini söyledi.



Polemiklerle, çatışma siyasetiyle vatandaşları kutuplaştırıcı bir söylemle hareket etmediklerini, milletin geçmişine, değerlerine, medeniyetine yakışır şekilde köklü politikalarla uzun vadeli gelecek vizyonuyla millete hizmet ettiklerini dile getiren Yılmaz, "Ekonomi programımız başta olmak üzere her alanda planlı, programlı bir şekilde hareket ediyoruz. Böylece belirsizlikleri azaltıp, yatırım ortamını iyileştiriyoruz. Üretimi, istihdamı, ihracatı yükseltiyoruz." diye konuştu.



"EKONOMİMİZİN TEMEL SORUNU OLARAK ENFLASYONU GÖRÜYORUZ"



Yılmaz, Türkiye'nin, 2024'te 1,3 trilyon doları aşan milli geliriyle dünyanın en büyük 17'nci, satın alma gücüne göre 11'inci ekonomisi konumunda olduğunu, kişi başına gelirin ise geçen yıl 15 bin 500 dolara yakın bir seviyeye taşındığını bildirdi.



Türkiye'nin borç yükü hafiflerken risk priminin düştüğünü, sanayi üretiminin güçlendiğini ve istihdam oranlarının yükseldiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:



"Ekonomimizin temel sorunu olarak enflasyonu görüyoruz. Vatandaşımızın derdi neyse bizim de derdimiz odur. Vatandaşımızın önceliği neyse bizim de önceliğimiz odur. Böyle bir zihniyetimiz var, AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak. Dolayısıyla şu anda temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Bu çerçevede geçen yazın ortalarından itibaren düşüş trendi başladı. Mayıs ayında yüzde 75'lere kadar yükselmişti enflasyon geçen yılın mayıs ayında. Haziran'la birlikte dezenflasyon dediğimiz enflasyon oranlarındaki düşüş süreci başladı. En son bu yılın şubat ayı itibarıyla yüzde 39'a gerilemiş oldu enflasyon oranı, yüzde 40'ın altını gördük. Önümüzdeki dönemde göreceksiniz adım adım aşağılara doğru inmeye devam edecek enflasyon. Kararlı bir şekilde bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Önce bu yıl sonuna doğru 20'li rakamları göreceğiz. Daha sonra 10'lu rakamlar ve orta vadede de hedefimiz, yeniden tek haneli enflasyon. Bunu başardık, yeniden başaracağız inşallah."



"TÜRKİYE YÜZYILI, KARDEŞLİĞİN YÜZYILI OLACAK"



Yılmaz, Türkiye'nin, bugün dünyanın gözünü, dikkatini yönelttiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında somutlaşan güçlü bir aktör konumunda bulunduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:



"Bu bağlamda son dönemlerde en büyük gelişmelerden biri Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması uzun bir diktatörlükten sonra halkın devrimiyle Suriye'de yeni bir dönemin başlaması. Kolay değil. Yeniden inşa edilecek Suriye. Zaman zaman hep birlikte görüyoruz. Çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya, belirsizlikle karşı karşıya Suriye. Biz inanıyoruz ki Türkiye'nin de güçlü desteğiyle Suriyeli kardeşlerimize hangi mezhepten olursa olsun hangi etnik gruptan, hangi dinden olursa olsun tüm Suriyelileri kapsayan bir anlayış içinde istikrarlı, güçlü, müreffeh bir Suriye inşa edilecektir. Bunun olmasıyla birlikte burada yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz de gönüllü ve onurlu bir şekilde uygun bir ortam geliştikçe ülkelerine döneceklerdir. Nitekim dönenler de var. Son dönemlerde bir miktar daha hızlandı ama genel rakama baktığınızda 873 bin kişi geri dönmüş ülkesine. Suriye güçlendikçe, ekonomisi geliştikçe bu geri dönüşler de hızlanmış olacaktır."



Terörsüz Türkiye sürecinin çok kıymetli olduğunu, bu sürecin başarıyla sonuçlanmasını dilediklerini belirten Yılmaz, "Her halükarda Türkiye, Cumhuriyeti terörle mücadele edecek güce, kapasiteye ve iradeye sahiptir. Bunu da hiç kimse yanlış yorumlamasın ama gönül arzu eder ki bu süreç terörsüz Türkiye kapsamında, terör örgütünün kendini feshetmesiyle, silahları bırakmasıyla sona ersin. Böylece terör vesilesiyle oluşan sorunların kalıcı bir şekilde ortadan kalktığı bir ortamda, ülkemizi bütün insanımızla, 85 milyonla geleceğe çok daha güçlü bir şekilde taşıyalım. Bunu da başaracağımıza yürekten inanıyorum. Türkiye Yüzyılı'nı bölgemizde emperyalist oyunların boşa çıkarıldığı, barışın uhuvvetin ve dayanışmanın asrı haline getireceğiz. Türkiye Yüzyılı, kardeşliğin yüzyılı olacak, huzurun yüzyılı olacak inşallah." ifadelerini kullandı.