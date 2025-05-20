Kaçak 9 maden ocağı imha edildi
Zonguldak'ta ruhsatsız çalıştırılan 9 maden ocağı kapatıldı ve TTK ekiplerince imha edildi.
Kömür madenciliğinin başkenti Zonguldak'ta kaçak işletildiği belirlenen 9 maden ocağı kapatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız maden ocaklarına yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerin kaçak çalıştırıldığı tespit edilen 9 ocağın çevresinde 9 ton kömür, 194 metre ray, 4 vagon, vinç ve havalandırma ekipmanı ele geçirildi.
Ruhsatsız ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince imha edildi.
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