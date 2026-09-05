Kaçak av düzenekleri sudan toplanıp imha edildi

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde yapılan denetimlerde yasa dışı avcılıkta kullanılan parakete düzenekleri ile çeşitli av araçları ele geçirildi.

Ferizli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Kavakdüzü mevkisinde çalışma başlattı. Ferizli Avcılar ve Atıcılar Derneği’nin de katıldığı saha denetiminde, doğal yaşama zarar verdiği belirtilen kaçak av araçları ve parakete düzenekleri tespit edildi.

Ekipler tarafından sudan ve araziden çıkarılan yasa dışı av araçlarına el konuldu. Ele geçirilen düzenekler daha sonra imha edildi.