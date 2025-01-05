Kaçak ava 70 bin 590 lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma kontrol çalışmaları devam ediyor.



Bu çalışmalar çerçevesinde Gürpınar Çavuştepe, Gevaş Abalı, İpekyolu Yukarı Gölalan, Edremit Dönemeç, Erçek Gölü, Gürpınar Kırgeçit ve Dağseven genel avlaklarında koruma kontrol çalışmaları yapıldı.



Yapılan çalışmalarda 30 kişi kontrol edilirken, 6 kişi hakkında tutanak düzenlendi.



3 adet takozsuz av tüfeğine el konulmuş olup, şahıslar hakkında 67 bin 590 TL idari para cezası ve bir yaban tavşanı için 3 bin TL tazminat kararı alınacak.

