Kaçak avcı drone'lu denetimde yakalandı

Eğirdir ilçesinde Doğa DKMP Şefliği ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denetimlere devam etti. Eğirdir, Aksu ve Sütçüler bölgelerinde kaçak avcılığın önüne geçmek için drone, termal kamera ve dürbünle görev yapan ekipler; dağlarda, ormanlarda gece gündüz devriye görevini sürdürüyor. Ekiplerin drone ile yaptığı denetimler de kayıt altına alındı.



Drone'lu denetimlerde belirlenip, ekipler tarafından yakalanan kaçak avcı, jandarma ekiplerine teslim edilip hakkında cezai işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği tarafından kaçak avcının yakalandığı anların paylaşıldığı görüntülerde nesli tehlikedeki dağ keçilerinin doğal yaşam alanlarında sürü halinde gezmeleri yer aldı.

Kaçak avcılığın önlenmesine yönelik sarp arazi ve kayalıklarda denetim yapan ekiplerin görüntüsü de paylaşıldı.