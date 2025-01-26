Kaçak avcıdan şaşırtan savunma: "Domates yıkıyordum"

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yasa dışı yaban keçisi avına ilişkin gelen ihbar, jandarma ekiplerini harekete geçirdi.



Balkaya Mahallesi Semet Yaylası'nda gerçekleşen olayda, av yaptığı iddia edilen bir şahıs, jandarma tarafından yakalanınca "Domates yıkıyordum" diyerek kendisini savundu.



Ekiplerin detaylı incelemeleri sonucu, olay yerinde bulunan bulguların yaban keçisine ait olduğu tespit edildi.



Şahsın yasa dışı av yaptığı netleşince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca 650 bin TL tazminat ve 11 bin 548 TL idari para cezası kesildi.



Yaban hayatını koruma çalışmalarının sürdüğü bölgede, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.