Kaçak avcılar koruma memurunu öldürdü

Hatay'da kaçak avcılar av koruma memurlarına ateş açtı. Memurlardan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Haberler - DHA 11.09.2022 - 15:33

Kaçak avcılar koruma memurunu öldürdü

'da av koruma memuru kaçak avcılar tarafından öldürüldü.

Olay, saat 09.30 sıralarında Ballıöz Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi.

Kaçak avcılar koruma memurunu öldürdü - 1

Kaçak avcılara karşı görev yapan Mehmet Ali Koşar ve mesai arkadaşı M.A.'ya, kimliği belirsiz kaçak avcılar tarafından tüfekle ateş açıldı.

Koşar göğsünden vurulurken, M.A. da sol bacağından yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Koşar'ı hayatını kaybettiğini belirledi.

M.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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