Kaçak avcılara 1 milyon 200 TL ceza

İnci kefali için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı devam ediyor.

Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 20 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalleri için koruma çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. İnci kefalinin korunmasında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere sahil güvenlik, jandarma, polis, zabıta ve güvenlik korucuları etkin mücadele ediyor.

Bu çerçevede kaçak avcılarla mücadelede şu an kadar 15 tonu canlı olmak üzere toplam 55 ton inci kefali ele geçirildi. Yakalanan canlı balıklar tekrar suyla buluşturulurken, ölü balıklar ise imha edildi.

Diğer taraftan kaçak avlanan 170 şahsa 1 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı.