Kaçak avcılara 1 milyon 900 bin lira ceza
Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaban keçisi avlayan şüphelilere 1 milyon 901 bin 355 lira idari para cezası uygulandı.
Konya Seydişehir'de ihbar üzerine harekete geçen ekipler, içinde 3 kişinin bulunduğu aracı durdurdu.
Ekiplerin yaptığı aramada parçalanmış halde iki yaban keçisi ve bir yivli tüfek ele geçirdi.
Yaban keçileri ile tüfeğe el konulurken şüphelilere 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında; 1 milyon 880 bin TL tazminat ve 21 bin 355 TL idari para cezası olmak üzere toplam 1 milyon 901 bin 355 TL ceza uygulandı.
