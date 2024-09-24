Kaçak avcılara para cezası

Antalya'nın Kaş ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle avlayan 2 kişiyi yakaladı. Şüphelilere, 84 bin TL para cezası kesildi.

Kaçak avcılara para cezası

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı DKMP Şefliği ekipleri tarafından yapılan koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında 2 kaçak avcı yakalandı.

Kaçak avcıların, Merkez Av Komisyonu (MAK) kararları ile koruma altına alınan 45 arı kuşu avladığı tespit edildi.

2 kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 16 bin 514 TL idari para cezasının yanı sıra avladıkları 45 arı kuşu için 67 bin 500 TL tazminat uygulandı.

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