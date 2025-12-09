Kaçak avcılara rekor ceza

Tunceli'nin Pertek, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde kaçak avcılığa yönelik çalışma başlatıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada ekipleri sürekli sahada olduğu belirtildi ve 4 ilçede yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 7 kişiye toplam 1 milyon 96 bin 69 lira idari para cezası uygulandı.

BİR TUTUKLAMA

Açıklamada "Ayrıca bir kişinin ikametinde yapılan aramada ruhsatsız silah, susturucu ve mühimmat ele geçirilmiş olup, ilgili kişi 6136 sayılı kanun kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştır." denildi.

Valilik, yasa dışı avcılık şüphesi veya benzeri durumlarda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasını istedi.