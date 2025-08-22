Kaçak avcılığa operasyon: 240 kilogram kurbağaya el konuldu

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 20 Ağustos 2025 sabah saatlerinde Doğubayazıt Yaygınyurt Köyü sulak alanında jandarma ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, yapılan kontrollerde kaçak avcılık yoluyla yakalanan yaklaşık 240 kilogram kurbağaya el koydu.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Konuyla ilgili yasal işlem başlatılırken, Tarım ve Orman Müdürlüğünce sorumlulara cezai işlem uygulandı.

DOĞAL YAŞAMA BIRAKILDI

Ele geçirilen kurbağalar ise yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.