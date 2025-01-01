Kaçak avlanan 380 kalkan balığı ele geçirildi

Sinop'ta kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanlığı ekiplerince Ayancık ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde denetim gerçekleştirildi.



Teknede yapılan kontrolde yasa dışı yolla avlandığı tespit edilen 380 kalkan balığı ele geçirildi.



El konulan balıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.



Tekne sahibine ise idari para cezası uygulandı.