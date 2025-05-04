Kaçak avlanan 700 kilogram balık ele geçirildi

Elazığ’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından Keban baraj gölünde yapılan denetimlerde, Yenikapı köyünde bir araçta yüklü ve nakil edilmeye bekleyen kaçak balıklar tespit edildi. Bunun üzerine araçta yaptığı aramalarda yaklaşık 700 kilogram kaçak avlandığı tespit edilen sazan ele geçirdi.



Ekipler araçta bulunan bir kişiye idari işlem uygularken, balıklara el koydu. Denetimlerin süreceği bildirildi.