Kaçak balık avı pahalıya patladı

Afyonkarahisar'da Hocalar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Yavaşlar Baraj Göleti’ne gelen bir grubu takibe aldı.

Grubun kayıkla suya açılarak ticari amaçla av yaptıkları tespit edildi.



Bunun üzerine gölet kenarına giden ekipler kayıktakileri kıyaya gelmeleri konusunda uyardı. Kayıktakiler jandarmanın uyarısını dikkate alarak kıyıya geldi.

4 kişi yanlarında 4 parça halinde yaklaşık 50'şer metre uzunluğunda balıkçı ağlarıyla yakalandı.

Yakalanan ağlar ve 5 metre uzunluğundaki motorsuz balıkçı teknesi Sandıklı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Ardından Sandıklı İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şüphelilere 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten kişi başı 2 bin 182 lira ceza yazdı.

Z.O isimli kişiye ise ruhsat tezkeresi olmadan tekneyle ticari avcılık yapmaktan 10 bin 911 lira ayrıca ceza yazıldı.