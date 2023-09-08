Kaçak botoks ilaçlarıyla işlem yapan güzellik merkezine operasyon

İstanbul'da yasadışı yollarla yurt dışından dolgu ve botoks ilaçları getiren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Biri güzellik salonu olan 2 ayrı adrese yapılan baskınlarda 1 milyon 750 bin lira değerinde ilaç ve solüsyon ele geçirildi.

Kaçak botoks ilaçlarıyla işlem yapan güzellik merkezine operasyon

İstanbul emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, bazı kişilerin yurtdışından yasadışı yollarla ülkeye ilaçları soktuğu yönünde ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler, kaçak ilaçları getiren şüphelilerin Bağclar'da bir güzellik merkezi işlettiğini belirledi.

Kaçak botoks ilaçlarıyla işlem yapan güzellik merkezine operasyon - 1

Şüphelilerin ilaçları hem internet üzerinden sattığı hem de güzellik merkezinde uyguladığı tespit edildi. Ekipler çalışmalarının ardından Bağcılar ve Esenyurt ilçelerinde biri güzellik merkezi 2 adrese düzenledi. Baskında, estetik sektöründe kullanılan 753 dolgu ve botoks ilacı, 41 botoks solüsyonu ele geçirildi.

2 GÖZALTI

Ele geçirilenler arasında soğuk zincirde tutulması gereken bazı ürünlerin, sağlıksız ortamlarda muhafaza edildiği belirtildi.

Piyasa değeri 1 milyon 750 bin lirayı bulan ürünlerle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak botoks ilaçlarıyla işlem yapan güzellik merkezine operasyon - 2

Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 750 bin lira olan 753 dolgu ve botoks ilacı, 41 botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin bazılarının soğuk zincirle son kullanıcıya ulaşması gerekirken, sağlıksız ortamlarda tutulduğu ifade edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında insan sağlığını tehlikeye düşürmek ve kaçakçılık suçlarından adli işlem başlatıldı.

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