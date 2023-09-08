Kaçak botoks ilaçlarıyla işlem yapan güzellik merkezine operasyon

Şüphelilerin ilaçları hem internet üzerinden sattığı hem de güzellik merkezinde uyguladığı tespit edildi. Ekipler çalışmalarının ardından Bağcılar ve Esenyurt ilçelerinde biri güzellik merkezi 2 adrese operasyon düzenledi. Baskında, estetik sektöründe kullanılan 753 dolgu ve botoks ilacı, 41 botoks solüsyonu ele geçirildi.

2 GÖZALTI



Ele geçirilenler arasında soğuk zincirde tutulması gereken bazı ürünlerin, sağlıksız ortamlarda muhafaza edildiği belirtildi.

Piyasa değeri 1 milyon 750 bin lirayı bulan ürünlerle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

