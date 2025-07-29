Kaçak bungalovlar yıkıldı: Ortalık karıştı

Kaçak bungalovlara ilişkin Batman Valiliği harekete geçti.

Batman Valiliği, 4 Aralık 2024 tarihli ve 213 sayılı İl Daimi Encümeni kararı doğrultusunda, Kösetarla köyü sınırlarında yer alan yapıların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32’nci maddesi kapsamında kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verdi.

Valilik, yapıların tahliyesi ile enerji kesintisi için elektrik şirketi, İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne resmi yazı gönderdi.

Bu kapsamda, toplam 56 bungalov ve hobi ev için yıkım işlemi başlatıldı.

Sabah erken saatlerde bölgeye sevk edilen jandarma ve polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, iş makineleriyle yıkıma başlandı.