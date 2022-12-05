Kaçak cihazlarla kripto para üretirken yakalandı

Kuşadası'nda bir evde gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yaptığı belirlenen A.K., gözaltına alındı.

Kaçak cihazlarla kripto para üretirken yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele, KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Güzelçamlı Mahallesi'ndeki evde gümrük kaçağı cihazlarla üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, A.K.'nin değeri 6 milyon TL'yi bulduğu tahmin edilen cihazlarla kripto para ürettiğini saptadı.

Kaçak cihazlarla kripto para üretirken yakalandı - 1

Evde yapılan aramada 1 bilgisayar, 80 anakart, 70 ekran kartı ele geçirildi.

Malzeme ve cihazlara el konuldu. Gözaltına alınan A.K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaçak cihazlarla kripto para üretirken yakalandı - 2

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