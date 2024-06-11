Kaçak danalar caddeyi birbirine kattı! Hareketli anlar yaşandı

Bursa'da sahibinin kapattığı yerden kaçmayı başaran 4 dana caddeyi bir birine kattı.

Kaçak danalar caddeyi birbirine kattı! Hareketli anlar yaşandı


Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik başlarken kaçan kurbanlıklar da cadde ve sokaklarda hareketli anlara sebep oluyor. Her yıl yaşananlardan farklı bu sene 4 dana toplu olarak firar etti.

Merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi Denizciler Caddesi üzerinde sahibinin kapadığı yerden firar eden 4 dana, trafiğe neden oldu.

Sürücülerin korna ile ikazını duymayan danalar, bir süre cadde üzerinde ilerleyip daha sonra yol kenarındaki bir yeşil alana kaçıp uzun süre dinlendiler. Danalar sahiplerinin gelmesiyle tekrardan ahırlarına götürülüp kapatıldı.

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