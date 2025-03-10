Kaçak define arıyordu: Kargo şubesinde patlayıcıyla yakayı ele verdi

ll Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri, kaçak define aradığı belirlenen B.S.'yi takibe aldı. B.S., kargo şubesinde bir paket alıp, çıktıktan sonra durduruldu. Paketi açan ekipler, 10 adet silindir şeklinde rulolanmış 1 kilo 82 gram patlayıcı ele geçirdi.



Gözaltına alınan B.S., ifadesinde; Mazgirt ilçesinde define olduğunu düşündüğü bir kayayı patlatmak için Denizli'de bulunan ve sosyal medyada gördüğü sayfadan sipariş verdiğini, başka bir niyetinin olmadığını söyledi. Şüpheli hakkında 'Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurması ve el değiştirmesi' suçundan işlem yapıldı.



'KARGO ŞUBESİ ÖNÜNDE YAKALANDI'



Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ile İl Emniyet Müdürü Hakan Duman'ın katılımıyla gerçekleştirdiği 'Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, "Tunceli'nin huzur kenti olması için güvenlik güçleri mesai gözetmeksizin 24 saat özveriyle görev yapıyor. Kaçakçılıklara karşı mücadelemiz aralıksız devam ediyor.



KOM şube ekiplerimizce B.Ş. adında şüpheli kargo şubesi önünde yakalandı. Yapılan aramada 10 adet çeşitli boylarda yaklaşık 1 kilo 82 gram patlayıcı madde ele geçirildi. Şüpheli kişi hakkında işlem yapıldı" dedi.

