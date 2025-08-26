Kaçak değerli taş ticaretine operasyon: Piyasa değeri 445 milyon 750 bin lira değerinde...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçları ile "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında kaçak yollarla Türkiye'ye değerli taş, pırlanta, takı gibi ürünleri getiren, nakleden veya kaçak olduğunu bildiği halde satın alan 41 şüpheli hakkında teknik ve fiziki takip yapıldığı belirtildi.

TÜM TÜRKİYE'DE EŞ ZAMANLI OPERASYON



Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 41 adrese, 21 iş yerine ve 30 araca eş zamanlı operasyon düzenlendİ.

Açıklamada, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 445 milyon 750 bin liralık 155 kilo 602 gram pırlanta, kuvars, zümrüt, yakut gibi değerli taşlar ile 945 ziynet eşyası ele geçirildiği ifade edildi.

35 GÖZALTI



Açıklamada, bugünkü operasyonlarda 41 şüpheliden 35'inin gözaltına alındığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen vergi müfettişlerinin de aramalarda hazır bulunduğu kaydedildi.

Yapılan incelemeler sonucunda çok sayıda kaçak eşya ele geçirildiği belirtildi.