Kaçak döküm yapan hafriyat kamyonu devrilince yakalandı

İstanbul Sultangazi'de kaçak döküm yapan bir hafriyat kamyonu devrildi.



Zübeyde Hanım Mahallesi'nde ilerleyen kamyonun sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yan yatan araç yola savruldu. Sürücü ve yanındaki kişi şans eseri yaralanmadı.

8 KAÇAK DÖKÜM

Zabıta ekipleri, devrilen kamyondan aynı gün içerisinde 8 defa çevrede kaçak hafriyat döküldüğünü tespit etti.

Kaza alanının metrelerce ilerisinde de hafriyat ve moloz yığınları bulunduğu görüldü. Sürücü ve bağlı bulunduğu şirkete çevre kanu ayrınca göre para cezası uygulandı.



KAÇAK DÖKÜM YAPAN HAFRİYAT KAMYONU KAMERADA

