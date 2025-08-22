Kaçak elektrik denetimi yapan dron uzun namlulu silahla vuruldu

Dicle Elektrik, Şırnak’ın İdil ilçesinde jandarma destekli dron ile kaçak elektrik kullanımına yönelik tarama faaliyetlerine başladı. Sabahın erken saatlerinde yapılan denetimler sırasında Özbek köyü kırsalında Dicle Elektrik’e ait kaçak tarama dronuna bir kişi tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu dron zarar görürken, jandarma ekipleri ateş şüpheliyi şahsı gözaltına aldı.

Dicle Elektrik yetkilileri, konuya ilişkin hukuki sürecin titizlikle takip edildiğini belirterek, "Bu saldırı sadece bizim teknolojik ekipmanımıza değil, aynı zamanda kamu kaynaklarına, kamu hizmetine ve hukukun üstünlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Bu tür tehditlere karşı duruşumuz nettir. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için tüm hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.

