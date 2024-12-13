Kaçak elektrik kullananlara yasal işlem

Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullanıcıları için harekete geçildi.



Şirketten yapılan açıklamada, Dicle Elektrik'in, dağıtım bölgesindeki kaçak elektrik kullanımını engellemek ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak için yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, Haliliye ve Akçakale ilçeleri kırsalında ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde, 545'i abonesiz olmak üzere belirlenen 686 kaçak elektrik kullanıcısı hakkında yasal işlem uygulandığı vurgulandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, kaçak elektrikle mücadelenin bölgede enerji kalitesini artırmak için kritik öneme sahip olduğunu aktarıldı.