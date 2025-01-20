Kaçak elektrikle kripto para üreten tesis yapay zekayla tespit edildi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı kırsal Doğrular Mahallesi'nde yürütülen yapay zeka ve drone destekli çalışmalarda, kripto para üreten bir tesiste kaçak elektrik kullanıldığı belirlendi.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre; tarlanın ortasına kurulan ve tuğlalarla kamufle edilen yapının, 2 bin 500 kVA gücündeki kayıt dışı trafoyla bağlantılı olduğunu ortaya çıkaran ekipler, kaçak düzeneğin günlük 6 bin kilovatsaat elektrik tükettiğini tespit etti.



Kaçak düzenekle ilgili hukuki işlem başlatan şirket, sorumluların belirlenmesi için savcılığa suç duyurusunda bulundu.