Kaçak göçmen botu, Sahil Güvenlik botuna çarptı: 5 ölü
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan botun Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.
Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele kapsamında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurlarınca icra edilen görev sırasında 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 34 düzensiz göçmeni taşıyan fiber karinalı yüksek süratli bot, Ayvalık ilçesi Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarptı.
Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında denize düşen düzensiz göçmenlerden 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.
Kayıp olduğu değerlendirilen bir düzensiz göçmeni arama çalışmaları sürüyor.
Konuya ilişkin Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
