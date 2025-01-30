Kaçak göçmen çalıştıran iş yerine baskın

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından, Göçmen Kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar kapsamında, Yıldırım İlçesi Yunus Emre Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin edilerek, çalıştırıldıklarının tespit edildi.

30 Ocak 2025 tarihinde iş yerine yapılan operasyonda iş yerinde çalışan 29 yabancı uyruklu şüphelinin bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılan kimlik kontrollerinde 2 si çocuk olmak üzere toplam 10 yabancı uyruklunun yasal kalış haklarının bulunmadığı belirlendi. İkamet izni olmadan yasa dışı şekilde yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin ederek, çalıştırdığı tespit edilen İ.M.D. isimli şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kimliksiz ve ikamet izni olmadan çalıştırılan yabancı uyrukluların bilgi sahibi olarak ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.