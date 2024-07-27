Kaçak göçmenlere kalacak yer temin edip, çalıştıran 4 kişi gözaltına alındı

Bursa'da yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin ederek bir iş yerinde çalıştırdığı tespit edilen 4 şüpheli ve 41 yabancı uyruklu şahıs, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Kaçak göçmenlere kalacak yer temin edip, çalıştıran 4 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak göçmenlere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin ederek, Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde bir iş yerinde çalıştırdığı tespit edilen 4 şüpheli takibe alındı.

Ekipler yaptıkları baskında 41 yabancı uyruklu şahısı ve 4 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan H.B., Z.A., Z.J. ve A.K. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilen 41 yabancı uyruklu şahıstan 22’sinin kaçak yollardan ülkeye giriş yaptığı, 8'inin farklı illere kayıtlı geçici koruma kimlik belgeleri olduğu, 11 şahsın ise Bursa iline kayıtlı geçici koruma kimlik belgeleri olduğu tespit edildi.

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