Kaçak göçmenleri Avrupa diye Kekova Adası'na bıraktılar

Antalya'nın Demre ilçesindeki yapılaşmanın yasak olduğu, yerleşim bulunmayan Kekova Adası'nda 160 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, Avrupa'ya gitme umuduyla kişi başı 2 ila 5 bin euro ödeme yaptıkları öğrenildi.

Haberler - NTV Haber - DHA 11.08.2022 - 11:55

Kaçak göçmenleri Avrupa diye Kekova Adası'na bıraktılar

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'da 160 kaçak göçmen, Avrupa diye Kekova Adası'na bırakıldı.

Demre'de sahil güvenlik ekipleri, ihbar üzerine Kekova Adası'na gitti.

20'Sİ ÇOCUK 160 KAÇAK GÖÇMEN

İran, Irak ve Afganistan uyruklu 20'si çocuk 160 kaçak yakalandı.

Grubun, Avrupa diye Kekova Adası'na bırakıldığı belirlendi.

AVRUPA UMUDUYLA KİŞİ BAŞI 2 İLA 5 BİN EURO VERMİŞLER

Avrupa'ya gitme umuduyla kişi başı 2 ila 5 bin euro ödeme yapan kaçaklar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

VİDEO: KAMYONETTEN ATLAYIP KAÇTILAR

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