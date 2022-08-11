Kaçak göçmenleri Avrupa diye Kekova Adası'na bıraktılar

Haberler - NTV Haber - DHA 11.08.2022 - 11:55
Antalya'da 160 kaçak göçmen, Avrupa diye Kekova Adası'na bırakıldı.
Demre'de sahil güvenlik ekipleri, ihbar üzerine Kekova Adası'na gitti.
20'Sİ ÇOCUK 160 KAÇAK GÖÇMEN
İran, Irak ve Afganistan uyruklu 20'si çocuk 160 kaçak yakalandı.
Grubun, Avrupa diye Kekova Adası'na bırakıldığı belirlendi.
AVRUPA UMUDUYLA KİŞİ BAŞI 2 İLA 5 BİN EURO VERMİŞLER
Avrupa'ya gitme umuduyla kişi başı 2 ila 5 bin euro ödeme yapan kaçaklar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi'ne teslim edilecek.
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