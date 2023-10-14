Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde Afganistan uyruklu kaçan göçmenlerin taşındığı kapalı kasa minibüsün şarampole devrildiği kazada 20 kişi yaralandı. Minibüsün sürücüsü ile 4 kaçak göçmen ise kaza yerinden yaya olarak kaçtı.

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sallıdere Mahallesi’nde meydana geldi. 25 ABT 206 plakalı kaçak göçmenlerin taşındığı kapalı kasa minibüs, Başkale istikametine seyir halinde olduğu sırada, kimliği belirsiz sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi.

Kazada Afganistan uyruklu 20 kaçak yaralanırken, sürücü ile 4 kaçak göçmen ise yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı - 1

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan 12'si Başkale Devlet Hastanesi’ne, 8 kişi de ’a sevk edilerek tedaviye alındı.

Kazadan sonra yaya olarak kaçan minibüs sürücüsü ile 4 kaçak göçmenin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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