Kaçak göçmenlerin arasından FETÖ firarisi çıktı

Edirne'de takip sonucu durdurulan kamyondan 13 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Şüphelilerin arasından bir kişinin ise FETÖ firarisi olduğu çıktı.

Kaçak göçmenlerin arasından FETÖ firarisi çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ortak çalışma ile kente kamyon ile kaçak göçmen getirildiğini belirledi.

Takibe alınan kamyon, Eski İstanbul Caddesi'nde durduruldu. Kamyonda yapılan aramada 13 kaçak göçmen, 2 organizatör ve 'ye üye olmaktan aranan Ü.E. yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Yurt dışına kaçmaya çalışan 13 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Ü.E ile göçmenlere organizatörlük yapan G.D.K ve B.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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