Kaçak göçmenlerle yakalanan organizatör tutuklandı
Afyonkarahisar'da kullandığı aracın bagajında düzensiz göçmen taşıyan bir şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, kentin giriş noktasında denetim yapan ekipler şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.
Aramada aracın bagajında 1 kişi yakalandı. Olayın ardından araç sürücüsü İ.Ç., organizatör olarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardında sevk edildi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Etiketler :
- Düzensiz Göçmen
- Yerel Haber
- Afyonkarahisar