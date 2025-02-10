Kaçak içki satıcılarından akılalmaz yöntem: 1 ton ele geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, nakliye aracında ev eşyaları arasına gizlenmiş bir ton etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak içki satıcılarından akılalmaz yöntem: 1 ton ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda evden eve taşımacılık yapan kamyoneti durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, beyaz eşya, dolap ve koltuk gibi eşyaların arasına zulalanmış bir ton etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, emniyete götürüldü.

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