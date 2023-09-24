Kaçak imalathaneye baskın: Timsah, deve kuşu ve yılan derileri ele geçirildi

İstanbul'da jandarma ekipleri; şüpheli bir şahsın, Afrika ülkelerinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirttiği yabani hayvan derilerini imalathanesinde çanta ve cüzdan gibi aksesuarlara dönüştürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi aldı.

Alınan bilgi kapsamında araştırmalara başlayan ekipler, söz konusu yabani hayvan derilerinin Kağıthane’de bulunan bir imalathanede üretildiğini tespit etti.



BİNLERCE YABANİ HAYVAN DERİSİ ELE GEÇİRİLDİ



Operasyon için düğmeye basan ekipler, söz konusu imalathane ve depoya baskın düzenledi.

Operasyonda; 1514 adet timsah derisi, 159 adet deve kuşu derisi, 42 adet yılan derisi ve bu malzemelerden imal edilmiş 245 adet kadın çantası ile 190 adet cüzdan ele geçirildi.



Ele geçirilen yabani hayvan derileri, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edilirken, yakalanan şüpheli şahıs, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.