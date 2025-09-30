Kaçak kazı faciası: Gazdan zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti

Kepez'e bağlı Kızıllı Mahallesi yakınlarında Zekeriya Taşdemir, Emirkan Keskin ve adı öğrenilemeyen arkadaşları, ormanda define aramak amacıyla yaklaşık 9 metrelik kuyu açtı.



Üç arkadaş daha sonra buraya jeneratör indirdi.



Taşdemir ve Keskin, bir süre kaldıkları kuyuda, jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Arkadaşları Taşdemir ve Keskin’i çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Arkadaşları da bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı.



İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, UMKE, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kısa sürede gelen itfaiye ve AFAD ekibi, halatla kuyuya indi.



HASTANEYE KALDIRILDILAR



Ekipler, baygın haldeki Taşdemir ve Keskin'i halatla yukarıya çıkardı. Sağlık ekibi, ilk müdahalelerini yaptığı Taşdemir ve Keskin'e kalp masajı uyguladı.



Üç yaralı Kepez ve Döşemealtı devlet hastanelerine kaldırıldı.

Emirhan Keskin ve Zekeriya Taşdemir yapılan müdahalelelere rağmen kurtarılamadı, diğer yaralının tedavisi ise sürüyor.