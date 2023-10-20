Kaçak kazı İHA ile tespit edildi: 9 kişi suçüstü yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yaparken İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Kaçak kazı İHA ile tespit edildi: 9 kişi suçüstü yakalandı

'da Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı İHA operatörü, Didim ilçesi Altınkum Mahallesi Yeşilkent mevkiinde şüpheli bir grubu fark edince durumu, İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine belirtilen bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 9 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kaçak kazı İHA ile tespit edildi: 9 kişi suçüstü yakalandı - 1

Bu kişilerden ele geçirilen jeneratör, matkap, hiltiye el konuldu, ayrıca el yapımı 24 patlayıcı ise imha edildi.

Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinin alınması çin emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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