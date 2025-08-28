Kaçak kazı suçüstü yakalama

Yeşilyurt Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.



Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda K.Ç., Ö.Y. ve H.A., kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.



Operasyonda ele geçirilen kırıcı, kürek, hilti ve kazmaya el konuldu.



Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.