Kaçak kazı suçüstü yakalama

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Yeşilyurt Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda K.Ç., Ö.Y. ve H.A., kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen kırıcı, kürek, hilti ve kazmaya el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

