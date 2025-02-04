Kaçak kazı şüphelileri suçüstü yakalandı: Binanın altına tünel inşa edip, elektrik hattı döşemişler

Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı'nca bir binada izinsiz kazı yapıldığını tespit etmesi üzerine, düzenlenen operasyonda, A.T., B.B., Ç.E.K., M.B., H.D. ve T.S. isimli şahısları kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin metruk binanın altına; kazı çalışmalarını rahatlıkla yapabilmek için tünel inşa ettikleri ve elektrik kabloları döşeyerek aydınlatma sağladıkları görüldü.



Olay yerinde yapılan incelemelerde, 5 adet gözyaşı şişesi, 2 adet testi ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.



Yakalanan 6 kişi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.