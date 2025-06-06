Kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ve Demirköy ilçelerinde kaçak kazı ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.



Ekipler, düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.



UYUŞTURUCU MADDE VE KAZI MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve kazı malzemeleri ele geçirildi.



Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.