Kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde düzenlenen kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ve Demirköy ilçelerinde kaçak kazı ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
UYUŞTURUCU MADDE VE KAZI MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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