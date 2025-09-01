Kaçak kazı yapan 10 kişiye suçüstü

Manisa'nın Soma ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik Soma İlçe Jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.



Operasyonda K.G., H.T.Ö., E.B., M.B., T.B., M.E., A.B., H.Ç., M.Ö. ve A.A. isimli şahısları kaçak kazı yaptığı esnada suç aletleri ile birlikte yakaladı.