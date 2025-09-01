Kaçak kazı yapan 10 kişiye suçüstü

Manisa'nın Soma ilçesinde Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan 10 kişiyi suçüstü yakaladı.

'nın Soma ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik Soma İlçe ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda K.G., H.T.Ö., E.B., M.B., T.B., M.E., A.B., H.Ç., M.Ö. ve A.A. isimli şahısları kaçak kazı yaptığı esnada suç aletleri ile birlikte yakaladı.

Operasyonda; 66 adet yakın döneme ait olduğu değerlendirilen eski eser, 1 adet projektör, 2 adet beton delici, 1 adet jeneratör ile kazıda kullanılan çok miktarda alet ele geçirildi.

Şahıslar hakkında adli işlemlere başlanırken, ayrıca izinsiz ormana giriş nedeniyle de idari yaptırım kararı uygulandı.

