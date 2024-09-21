Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Didim'de tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Aydın'ın ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Balat Mahallesi Kalabak Tepe mevkiinde M.T., S.A., Y.B. isimli 3 şüpheli şahıs tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazı yaptıkları alanda yapılan aramada; muhtelif kazı malzemeleri, 1 adet jeneratör ve 5 adet tarihi obje ele geçirildi. Jandarma ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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