Kaçak kazı yapan karı koca suçüstü yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesinde, kaçak kazı yapan çift gözaltına alındı.

Kaçak kazı yapan karı koca suçüstü yakalandı

'de Enez İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri Yeniceköy sahil yolu mevkisinde kaçak kazı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları kontrolde O.Ö. (61) ve eşi E.Ö.'yü (59) kazı alanında çalışma yaparken yakaladı.

Kazı çalışmalarında kullanılan, 3 baş feneri, ruhsatsız tabanca şarjörü, av tüfeği, 3 av tüfeği fişeği, 3 kalem pil, çizme, testere, yağmurluk, su terazisi, 2 çanta, çekme halatı, 2 izole elektrik bandı, 2 eldiven ve nacak ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince şüpheliler E.Ö. ve O.Ö. gözaltına alındı.

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