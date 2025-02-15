Kaçak kazı yapan şüphelilere suçüstü

Afyonkarahisar’da izinsiz yaptıkları kazıyla define arayan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yapan şüphelilere suçüstü

Olay, Emirdağ ilçesi Özkan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede izinsiz kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti.

Olay yerine giden ekipler Y.B., B.Y. ve M.O.A. isimli şahısları kazı yaparken suçüstü yaptı.

Ardından bölgede arama yapan ekipler kazma, kürek, delici matkap gibi kazı malzemeleri ele geçirdi.

Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi.

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