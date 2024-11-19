Kaçak kazı yapanlar 15 metrelik kuyuda yakalandılar

Saray ilçesi Ayvacık Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda, R.K., Y.Ö. ve N.T. isimli şahıslar 15 metre derinliğindeki bir kuyuda kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Operasyon sırasında; patlayıcı kartuşlar, jeneratör, beton delici ve çeşitli kazı malzemelerinin yanı sıra 60 metre uzunluğunda bir halat ve 5 litre benzin dolu bir bidon ele geçirildi.



Malkara ilçesi Doğanköy Mahallesi’nde ise R.D. isimli şahsın kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Kazı yapılan alan incelendiğinde, 1 metre genişliğinde ve 10 metre derinliğinde bir kuyunun kazıldığı belirlendi. Şüpheli hakkında adli tahkikata başlandı.

