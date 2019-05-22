Nurmehmet Pehlivan (38) 3 yıl önce Gümüşyaka'da altında gömü olduğunu duyduğu villayı kiralamış ve Cemal Gülgör, Mehmet Enes Uçkan, Emirhan Erel ve Enes Yeşilli'den oluşan kazı ekibi kurmuştu. Ekip 1.5 yılda 127 metre uzunluğunda kazdığı tünelde yaklaşık 300 sikke buldu.

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Pehlivan, 12 Mart'ta, 80 kilo patlayıcı yapıp tünele yerleştirdi ve patlattı. Mahkemedeki ifadesine göre Pehlivan, patlamayla açığa çıkan gazın tahliyesi için bir süre bekledi. Gülgör'ün "Gaz boşalmıştır. Gidip bakalım mı" dediğini kaydeden Pehlivan, "Uçkan'ı da al, yalnız gitme" diye uyardığını söyledi. İki kişiden haber gelmeyince tünele girdiğini ileri süren Pehlivan, "65-70 metre indiğimde tünelde Uçkan'ın göğüs kafesinden üst kısmini gördüm. Yaşam belirtisi göstermiyordu. Yüzeye çıkarak malzeme aldım. Kafasına su döktüm, soğan, sarımsak koklattım. Belirti vermedi. Islak elimi elektrik kablosuna dokunup diğer elimi Uçkan'n şah damarına koydum. Şoklama yapıp kendisine gelmesine çalıştım. Yanına gaz maskesi bırakıp yukarı çıktım. Havalandırma ve aydınlanmayı açık bıraktım. Cuma günü villaya geldim. Cemal ve Enes'in iş kıyafetleri ve nüfus cüzdanları yoktu. Tünelin sonuna gittim. Cemal ve Enes'e rastlamadım. 300 sikkeyi alıp ayrıldıklarını düşündüm" diye konuştu.

Emirhan Erel ise Pehlivan'ın "Cemal ve Mehmet'i 15 dakikalığına iş için tünele gönderdim. Üç saattir dönmediler. Vefat ettiler" dediğini söyledi.



Hazırlanan tutanakta teknik imkân ve donanım bakımından tünelde gidilebilecek son noktaya kadar gidildiği, bir bulguya rastlanılmadığı ifade edildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcilığı'nca, iki kişinin patlamayla açığa çıkan karbonmonoksitten zehirlenerek öldüğü sonucuna varıldı. Pehlivan'a taksirle birden çok kişinin ölümüne yol açmak, patlayıcı ve tehlikeli madde bulundurmak, izinsiz kazı yapmak suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, 22 Nisan'da, izinsiz kazı suçundan tutuklanmış Pehlivan'ı suçun değişme ihtimali ve delillerin toplanmış olması nedeniyle tahliye etti.